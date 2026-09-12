Шефовете на ДАНС говорят! Какво става
Протича при открити врата
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Протича при открити врата
Срещата започва в 17 часа пред хотел "Черно море"
Кремъл огласи темите
Може би това беше моментът, който щеше да направи принц Филип най-щастлив
Големият брат и този сезон доказа, че е шоуто, което допуска зрителите най-близо. През последните месеци, феновете на предаването трябваше да определя...