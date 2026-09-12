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Животновъди готвят протест

Животновъди готвят протест

София. Животновъди готвят протест, ако не бъдат изпълнени исканията им за развитието на бранша до 30 дни. В декларация, адресирана до министър-председ...

27 август | 13:36
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