Линда Петкова пуска готварска книга, вижте рецепти от нея
Книгата излиза в две издания – на български и английски език
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Книгата излиза в две издания – на български и английски език
Почетният генерален консул на Сейшелите представи официално новата си книга „Сейшелски рецепти и още за „Рая на Земята“ в София
Рецептите за вегетарианци са на покойната му съпруга Линда
"Готварска книга на Дядо Славейков" е първата книга с рецепти в България. Тя е написана от Петко Славейков и е публикувана през 1870 г. в печатница "М...