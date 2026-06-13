Роман на Господинов се изучава в престижен университет
Шедьовър бе представен в Нюйоркската обществена библиотека
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Шедьовър бе представен в Нюйоркската обществена библиотека
Каза силни думи в Женева
По повод връчване на награди
Получи наградата "Перото"
"Физиката на тъгата" изпълнява мисията на Ной, хвалят го американците Георги Господинов се радва на един от най-големите възможни успехи за писател -...