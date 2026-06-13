Крисия пя песен на Майкъл Джексън с госпъл хор (ВИДЕО)
Песен на Майкъл Джексън в изпълнение със Софийски госпъл хор бе поредното предизвикателство за Крисия Тодорова. Снощи тя изпълни "Man In The Mirror" в...
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Песен на Майкъл Джексън в изпълнение със Софийски госпъл хор бе поредното предизвикателство за Крисия Тодорова. Снощи тя изпълни "Man In The Mirror" в...