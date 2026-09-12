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Нов горски шеф и в Благоевград

Нов горски шеф и в Благоевград

Благоевград. Инж. Атанас Панделов във вторник седна в директорския стол на „Държавно горско стопанство - Благоевград" към Югозападното държавно предпр...

15 октомври | 17:05
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