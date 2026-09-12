Българите се запасяват с дърва за огрев. Цената двойна
Зaявĸитe ca зaвишeни c нaд 25% cпpямo минaлoгoдишнитe
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Зaявĸитe ca зaвишeни c нaд 25% cпpямo минaлoгoдишнитe
Акцията е във връзка с незаконна сеч в землището на Арбанаси
С куп събития в четвъртък Югозападно държавно предприятие ще отбележи 100-годишнината от създаването на Горска служба в Благоевград. Честването на ве...
До края на месец март се забранява транспортирането на дървесина от горски територии в обхвата на Държавно горско стопанство – Белово. Няма обаче да с...
Кърджали. „Изкуственото нагнетяване на напрежение сред ловците в Момчилградско и въвличането в конфликта на граждани и служители извън системата на го...
Петрич. Росен Баев е новият директор на Държавно горско стопанство – Петрич. Той е магистър по горско стопанство от Лесотехническия университет в Соф...
Симитли. Инж. Николай Прангов пое управлението на Държавно горско стопанство - Симитли към Югозападното държавно предприятие - Благоевград. Той е завъ...
Благоевград. Държавното горско стопанство – Кресна ще отбележи своя 80-годишен юбилей. Празникът започва в 11,00 часа пред административната сграда. Щ...
Благоевград. В Седмицата на гората лесничеите в Симитли откриха реновираната си административна сграда и изградената чешма пред нея с посланието: „Гор...
Фабрика за мебели в Кюстендил и горско стопанство край София се продават в сайта на Российский аукционный дом http://auction-house.ru. Фабриката за ме...
Благоевград. Инж. Атанас Панделов във вторник седна в директорския стол на „Държавно горско стопанство - Благоевград" към Югозападното държавно предпр...
Велико Търново. Меморандум за изработване на общи стратегии за развитието на горското стопанство и полагане на общи усилия при усъвършенстването и а...