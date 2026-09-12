Всичко за Горско

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Горското в Дупница с нов шеф

Горското в Дупница с нов шеф

Инж. Иван Панталеев от днес застава начело на Държавно горско стопанство – Дупница. Той е магистър по горско стопанство от Лесотехническия университет...

01 март | 19:15
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Нов шеф на горското в Петрич

Нов шеф на горското в Петрич

Благоевград. Продължават рокадите на ръководните постове в системата на Югозападното държавно предприятие - Благоевград. От вторник начело на Държавно...

24 септември | 12:26
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