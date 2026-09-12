Мълчалив протест на кметове пред Горското в Кърджали
90 кметове на мълчалив протест прад Горското в Кърджали за некоректно разпределение на дървата за огрев
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90 кметове на мълчалив протест прад Горското в Кърджали за некоректно разпределение на дървата за огрев
"Министър-председателят Бойко Борисов разпореди на министъра на земеделието и храните Десислава Танева да освободи от длъжност директора на Северноцен...
Инж. Иван Панталеев от днес застава начело на Държавно горско стопанство – Дупница. Той е магистър по горско стопанство от Лесотехническия университет...
Не се потвърдиха изнесените факти в уведомително писмо от Сдружение „Балкан" за възпрепятстване дейността на местни дърводобивни фирми от страна на юр...
По искане на Районна прокуратура - Ихтиман е отстранен от длъжност директорът на Държавно горско стопанство гр.Костенец – Васил Младенов. Спрямо него...
Благоевград. Продължават рокадите на ръководните постове в системата на Югозападното държавно предприятие - Благоевград. От вторник начело на Държавно...