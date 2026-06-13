Лекари спасиха ужилена от пчели жена
4-5 пчели нападнаха и ужилиха 28-годишната стопанка, която дошла да нагледа пчелина в симитлийското село Горно Осеново. Инцидентът е станал към 17,30...
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4-5 пчели нападнаха и ужилиха 28-годишната стопанка, която дошла да нагледа пчелина в симитлийското село Горно Осеново. Инцидентът е станал към 17,30...
Симитлийското село Горно Осеново продължава да бъде забравено от ЧЕЗ и да е без ток. Миналата година за последно чухме обещания от енергото, че ще про...
Никой в симитлийските села Горно и Долно Осеново не е усетил земетресението с магнитуд 3 по скалата на Рихтер. Трусът е регистриран край село Горно Ос...
Земен трус с магнитуд от 3 по скалата на Рихтер е регистрирано край село Горно Осеново вчера. Това показват данните на Националния институт по Геофизи...