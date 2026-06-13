Всичко за Горно Осеново

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Село живее на свещи

Село живее на свещи

Симитлийското село Горно Осеново продължава да бъде забравено от ЧЕЗ и да е без ток. Миналата година за последно чухме обещания от енергото, че ще про...

02 май | 21:30
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