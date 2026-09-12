Отбелязаха 141 години от Първото Освобождение на Горна Джумая
Деца от Центъра за личностно и творчество развитие припомниха паметни моменти от историята и Освобождението на града
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Деца от Центъра за личностно и творчество развитие припомниха паметни моменти от историята и Освобождението на града
Сградата на кметството в Горна Джумая е проектирана и издигната от Лазар Парашкеванов през 20-те години на миналия век. Днес в нея се помещават НОИ,...
С поклон към паметта на загиналите за Освобождението на Горна Джумая /б.а. – старото име на Благоевград/ започна празничният понеделник в областния це...
С издигане на националния флаг на площада пред сградата на община Благоевград започнаха тържествата по повод 103 години от Освобождението на Горна Джу...
1/3 от местните се чудят кой е Дядото, но не желаят да се прекръстят Името Благоевград да остане в историята. И областният център на Пиринския край д...
Благоевград. С тържествена програма на 12 февруари Благоевград ще отбележи 136 г. от освобождението на Горна Джумая от турско робство. В 11.00 часа в...
Благоевград. С изпълнения на популярни български певци и музиканти приключиха тържествата по повод 101 години от освобождението на Горна Джумая и Пири...
Благоевград. Концерт на родни звезди и тържествена заря са част от изненадите в програмата на община Благоевград за честването на 101 години от освобо...