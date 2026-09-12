Ужас с влак. Има загинал
Трагедията е станала между Владая и Горна баня
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Трагедията е станала между Владая и Горна баня
Премиерът Гълъб Донев с последни новини за строежа
Бъркайте, само така можете да се учите, каза на децата посланик Джузепина Дзара
Тържествен водосвет ще бъде отслужен от 10:00 ч
От 10 часа на 24 април 2021 г. ще бъде отслужен водосвет по повод пускането на новия участък от софийското метро
За целта движението на пътници по третата линия ще бъде преустановено за два дни
Трасето от Овча купел е с 4 метростанции
За първи път в България премахнаха цяла бедрена кост, обхваната от тумор и поставиха модулна протеза
Ще има център за терапии и дори научен център
Новите спирки, който ще бъдат пуснати са „Овча купел“, „Мизия“, „Овча Купел II“ и Горна баня
Ограбиха къща в квартал "Горна баня" докато има хора вътре. Това съобщава Нова тв в своята рубрика "Дръжте крадеца". Кражбата е станала към 20 часа н...
„Ние от БСП Лява България сме предложили Горна баня да стане самостоятелен град и да се развива като курорт. Лансирахме тази идея преди 6 - 7 месеца,...
Първа инвестиционна банка постави началото на дългосрочна социална инициатива – „Спортувай активно в града" Fibank (Първа инвестиционна банка) дари н...
Катастрофа между автобус и две коли е станала тази сутрин на бул. "Линкълн" в столицата. Заради нея се е образувало голямо задръстване, съобщи Нова тв...
След като гърмя по съседи и полицаи, мъжът скочи от покрива
София. Психично болният мъж, който се бе барикадирал в Горна баня и сутринта се предаде на полицията, е получил счупване на костите на носа и на глезе...
София. Край на драмата с психично болния мъж в кв. „Горна баня". Операцията по обезвреждането на 35-годишния мъж от полицията протече цяла нощ. Малко...
София. Кражба на трансформаторно масло от работещи трансформатори остави клиенти на ЧЕЗ без ток в столичния квартал „Горна Баня". В следствие на авар...