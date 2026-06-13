Кое е най-горещото място на Земята
Последното десетилетие се утвърди като най-топлото, регистрирано някога
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Последното десетилетие се утвърди като най-топлото, регистрирано някога
Юли тази година е бил най-топлият месец на Земята, откакто се води статистика. Това съобщава Асошиейтед прес, цитирайки данни на НАСА. Дори след отсла...
Мъж и жена са били приети вчера в УМБАЛСМ „Пирогов" заради горещините. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение пред "Фокус". Пациентите,...
Най-малко 500 души са починали в Южна Индия заради рекордните жеги. Температурите достигнаха почти 50 градуса по Целзий. Броят на жертвите може да се...
Месец март е бил най-горещият от 1880 г., откакто учените са започнали да записват данните през 1880 г. Това съобщава Daily Mail. Отчетена е рекордна...