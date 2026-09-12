Марадона: Трансферът на Игуаин ми причинява болка
Легендата на аржентинския футбол Диего Марадона не скри разочарованието си от трансфера на Гонсало Игуаин в Ювентус. Той обаче добави, че не вини бивш...
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Легендата на аржентинския футбол Диего Марадона не скри разочарованието си от трансфера на Гонсало Игуаин в Ювентус. Той обаче добави, че не вини бивш...
"Манчестър Юнайтед" ще извади за Гонсало Игуаин 80 млн. евро, ако Жозе Моуриньо бъде назначен за мениджър, твърди "Кориере дело спорт". Португалецът...
Нападателят на "Наполи" Гонсало Игуаин получи предупреждение да отслабне, ако иска да продължи да играе редовно. Ексцентричният президент Аурелио де Л...
Гонсало Игуаин изигра поредния си много силен мач за Наполи и донесе победата с 3:1 при гостуването на Аталанта. Аржентинецът вкара на два пъти и е уб...