Шеф на болница написа писмо за Домусчиев
Ръководителят на МБАЛ „Надежда" д-р Георги Стаменов написа силни и искрени думи в сайта и във Фейсбук страницата на болницата. Повод бе реакцията в м...
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Ръководителят на МБАЛ „Надежда" д-р Георги Стаменов написа силни и искрени думи в сайта и във Фейсбук страницата на болницата. Повод бе реакцията в м...