Кметът на Кресна защити кючекчините (ВИДЕО)
„Тук е традиция от 12 или 15 години абитуриентите да минат през този кабинет. Очаквахме ги. Някои от тях бяха по-щури и се качиха на масата. Не мисля,...
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„Тук е традиция от 12 или 15 години абитуриентите да минат през този кабинет. Очаквахме ги. Някои от тях бяха по-щури и се качиха на масата. Не мисля,...