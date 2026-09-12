Българи донесоха слава на страната на световен конкурс
Това не е просто една огромна гордост, това е едно голямо авторитетно представяне
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Това не е просто една огромна гордост, това е едно голямо авторитетно представяне
Азбуката на глухите се продава срещу 2 лева, в столични заведения и паркове.
Голям успех записа Елена Узунова на Европейското първенство по лека атлетика за глухи. Българката спечели по безапелационен начин титлата в дисциплина...
София. Хора с увреден слух се събраха на многолюден мирен протест в столицата. Те са недоволни от ръководството на Съюза на глухите в България и израз...
Стара Загора. Много полезен коледен подарък направи общинската организация на ГЕРБ на клуба на сляпо-глухите в старозагорското с. Богомилово в навечер...