Отиде си бивш шеф на НЗОК
Д-р Глинка Комитов е съавтор на няколко книги по здравен мениджмънт и здравно осигуряване
Следете всички новини, анализи и коментари за Глинка Комитов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Д-р Глинка Комитов е съавтор на няколко книги по здравен мениджмънт и здравно осигуряване
Как ще се запълните "дупката" в бюджета на Здравната каса? И скъпо ли ще плати пациентът при орязване на клиничните пътеки? Пред "Стандарт" отговаря у...
Парите за здраве да се харчат срещу качество, иска опитният мениджър в бяло Повече дела, по-малко приказки. Това е стилът на работа на новия шеф на з...
Д-р Глинка Комитов е новият шеф на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това стана, след като парламентът одобри кандидатурата на д-р Комитов...
Депутатите от комисията по здравеопазване в парламента ще изслушат днес на извънредно заседание единствения кандидат за поста управител на Здравната к...
Единственият кандидат за поста управител на НЗОК д-р Глинка Комитов ще бъде изслушан на извънредно заседание на Комисията по здравеопазването, което...