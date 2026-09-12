ДПС-Ново начало спечели още двама кметове
Двамата ще работят за хората и за разрешаването на проблемите на жителите на населените места
Следете всички новини, анализи и коментари за Гълъбец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двамата ще работят за хората и за разрешаването на проблемите на жителите на населените места
Кандидатът за втори мандат кмет на община Поморие Иван Алексиев и кандидати за общински съветници от ПП ГЕРБ присъстваха на официалната церемония за з...
Бургас. Газова печка подпали английски дом в поморийското село Гълъбец. Тежко пострадал е 59-годишнят собственик на къщата Стивън. Британецът живеел...