Председателят на общинския съвет в Главиници подаде оставка
Д-р Себахатин Хлид напуска поста по лични причини
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Д-р Себахатин Хлид напуска поста по лични причини
София. Осигуровките и главниците по данъците ще се плащат преди лихвите по стари задължение. Това решиха депутатите, като приеха на първо четене проме...
София. Усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, за да се погасяват първо главниците за данъците и о...
София. При плащане от фирми и граждани към хазната първо ще се погасяват главниците на данъчните и осигурителните задълженията, след това лихвите върх...