НС прие правила за избор на нов Главен съдебен инспектор
София. Народното събрание утвърди процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи...
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София. Народното събрание утвърди процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи...
София. Парламентът прие правила за избор на главен инспектор към Висшия съдебен съвет. Предложенията на кандидатите се правят до Комисията по правни в...
София. Правилата за избор на главен инспектор в към Висшия съдебен съвет отново влизат за обсъждане в пленарната зала. Депутатите ще разгледат проект...
София. ГЕРБ ще поиска удължаване на срока за номинации за позицията главен съдебен инспектор до края на януари. Това ще се случи на първото заседание...
София. Само една е кандидатурата за главен инспектор на Инспектората към ВСС. БСП и ДПС се обединиха около името на съдия Веселина Тенева. Кандидатура...