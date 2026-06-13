Британците гласуваха в пъбове и мелници
Британците гласуваха на най-непредвидимите избори в страната от десетилетия. Несигурността идваше от факта, че според проучванията нито една партия не...
Следете всички новини, анализи и коментари за Гласуване Парламент. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Британците гласуваха на най-непредвидимите избори в страната от десетилетия. Несигурността идваше от факта, че според проучванията нито една партия не...