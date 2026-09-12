Гласувалите в Северна Македония колкото и през 2022 г.
Секции в Скопие, Битоля, Струмица и Прилеп
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Секции в Скопие, Битоля, Струмица и Прилеп
Къде се случи това
През деня в РИК са подадени общо шест сигнала
Хората не се надяват на промяна
Това коментираха в студиото на БНТ
Аткивността е по-ниска
В женския затвор в Сливен почти 100 процента гласували
Това е около 3,3% от имащите право на глас 65 500 души.
При сравнение предишният рекорд е бил 153 000 гласа.
Активността може да се окаже основен фактор, каза Първан Симеонов
Данните са на Маркет линкс
Избирателната активност е много по-голяма от тази през 2016
Много американци предпочитат дистанционния вот, заради пандемията
Пенсионери, безработни и нискообразовани хора - така изглежда профилът на избирателите, които биха шута на Великобритания от ЕС. Статистиката сочи, че...
В деня на изборите "Стандарт" реши да попита известни бг имена в името на какво са дали вота си. Или - какво ги е отблъснало да го направят. Днес ви п...