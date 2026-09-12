Дензъл Уошингтън разкри много пикантна сцена, изрязана от "Гладиатор II"
бях изключително вдъхновен от Ридли Скот, казва актьорът
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бях изключително вдъхновен от Ридли Скот, казва актьорът
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Новината е обявена официално от Ридли Скот
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