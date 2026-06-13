Вият 30-метров гирлянд за Деня на Тракия
Трийсетметров гирлянд на славата ще поднесат старозагорци в Деня на Тракия в памет на героите от Одринската епопея през 1912 г. Празничното шествие на...
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Трийсетметров гирлянд на славата ще поднесат старозагорци в Деня на Тракия в памет на героите от Одринската епопея през 1912 г. Празничното шествие на...