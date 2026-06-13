Матура с миризма на фекалии в Сливен
Ученици държаха матури и външно оценяване с кърпи на носа в Сливен. Абсурдната ситуация се случи в елитната природо-математическа гимназия "Добри Чинт...
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Ученици държаха матури и външно оценяване с кърпи на носа в Сливен. Абсурдната ситуация се случи в елитната природо-математическа гимназия "Добри Чинт...