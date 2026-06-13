Гимназистка дари стипендията си на болно дете
Гюляй Ниязиева от ПГ по ХБХТ "Мария Кюри" в Разград дари получените пари от стипендията за отличен успех на семейството на болно дете
Следете всички новини, анализи и коментари за Гимназистка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гюляй Ниязиева от ПГ по ХБХТ "Мария Кюри" в Разград дари получените пари от стипендията за отличен успех на семейството на болно дете
Непълнолетна, обявена за общодържавно издирване, е била открита тази сутрин около 8 часа в центъра на Момчилград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Ве...