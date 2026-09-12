Гилдията на филмовите актьори минава онлайн
Пандемията усложни следващия награден сезон
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Пандемията усложни следващия награден сезон
Актьорите ще си партнират в следващия хит на легендарния режисьор „Killers Of The Flower Moon“
Бившите съпрузи се поздравиха за поредните си награди
Звездата се размина с наградата за поддържаща роля, но триумфира с визията си
Лентата на Бонг Джуун-хоу може да стане първата в историята с победа в категорията за най-добър филм на Академията
Звездата получи първата си номинация за награда на Гилдията на филмовите актьори
Ясни за фаворитите за наградите на Гилдията на филмовите актьори
Гилдията на филмовите актьори почита холивудския доайен
Гилдията на актьорите вдигна пищен купон в Ел Ей за годишните си награди