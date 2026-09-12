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Getty Images забрани съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, поради опасения от съдебни действия

Getty Images забрани съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, поради опасения от съдебни действия

Главният изпълнителен директор на Getty Images Крейг Питърс обясни, че новата мярка е продиктувана от опасения относно законността на съдържанието

24 септември | 11:37
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