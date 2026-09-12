Getty Images съди производителя на AI арт генераторът Stable Diffusion за нарушаване на авторските права
Опасенията са за незаконно копиране и обработка на милиони изображения
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Опасенията са за незаконно копиране и обработка на милиони изображения
Главният изпълнителен директор на Getty Images Крейг Питърс обясни, че новата мярка е продиктувана от опасения относно законността на съдържанието
Лондон. Фотокаталогът Getty Images прави достъпен архива си от над 35 милиона снимки за некомерсиална употреба, съобщава СиЕнЕн. Потребителите вече им...