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Героите на 2014 г.

Героите на 2014 г.

Храбрите българи, скочили в огън и вода за ближните си, ни връщат надеждата Годината на катаклизмите - така ще запомним отиващата си 2014 г. Торнадо...

31 декември | 15:00
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