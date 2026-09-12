Героите на Шипка. Какво се случва с тях след Освобождението
Животът им минава през много драматични моменти
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Животът им минава през много драматични моменти
Това каза на митинг лидерът на ДПС
Храбрите българи, скочили в огън и вода за ближните си, ни връщат надеждата Годината на катаклизмите - така ще запомним отиващата си 2014 г. Торнадо...