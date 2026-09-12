Бейби бум във Военния театър
Гергана Плетньова и Евелин Костова ще са поредните щастливи майки в трупата
Следете всички новини, анализи и коментари за Гергана Плетньова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гергана Плетньова и Евелин Костова ще са поредните щастливи майки в трупата
Стефка Янорова и Гергана Плетньова са майка и дъщеря в британската класика
Две млади родни актриси триумфираха на фестивала "Любовта е лудост" във Варна. Гергана Плетньова и Силвия Петкова бяха удостоени с наградата за най-до...
32-годишният Андрей Андонов снима дебюта си 17 дни в Родопите с оскъдни средства Гергана Плетньова, Стоян Радев и Силвия Петкова са звездите в новия...