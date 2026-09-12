Всичко за Георги Валентинов

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ММА боец награби Златка

ММА боец награби Златка

ММА боец Георги Валентинов постигна невероятна победа над венецуелския терминатор от К1 Рони Александър на грандиозната гала вечер Real Pain Challenge...

20 октомври | 21:00
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