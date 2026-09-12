Гаджето на Русата Златка взе скалпа на холандец
Старозагорецът Георги Валентинов не остави никакъв шанс на холандеца Клейтън Енрикес и го смаза на ММА галата в зала "Христо Ботев". На фаталната дата...
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Старозагорецът Георги Валентинов не остави никакъв шанс на холандеца Клейтън Енрикес и го смаза на ММА галата в зала "Христо Ботев". На фаталната дата...
ММА боец Георги Валентинов постигна невероятна победа над венецуелския терминатор от К1 Рони Александър на грандиозната гала вечер Real Pain Challenge...
София. Българският ММА боец Георги Валентинов стана победител над талантливия венецуелец Рони Александър по време на ММА състезанието Real Pain Ch...