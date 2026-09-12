Развръзка с Георги Стайков. Промяната
Любимият актьор съобщи голяма новина
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Любимият актьор съобщи голяма новина
В момента разчита на приятели и познати
Бях стигнал до патерици, но вече се възстановявам, споделя прочутият актьор
Аз съм атеист, но вярвам, че съдбата ни е предначертана, казва актьорът
София. В усилени репетиции минават дните на двама талантливи мъже - Михаил Билалов и Георги Стайков. Актьорите, които дълго живяха в чужбина и се завъ...