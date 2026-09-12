Петролен бос взима общински дял във фалирала фирма
Чака се решението на Общинския съвет в Пловдив
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Чака се решението на Общинския съвет в Пловдив
Общото събрание на "канарчетата" е насрочено за 21 август
"Ботев" продължава да се тресе с пълна сила. 24 часа преди тържествата около честването на Съединението, клубът остана без двама от собствениците си....
Пловдивчани възмутени от шоуто, но жалбата е само една Георги Самуилов прави благотворителна изложба, за да се реваншира Шумен купон в Античния теат...