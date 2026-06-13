Отиде си шегаджията от кабинета на царя
Проф. Георги Петканов почина на 67 години от инфаркт Беше добър министър и човек, написа премиерът във Фейсбук Отиде си шегаджията от кабинета на ца...
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Проф. Георги Петканов почина на 67 години от инфаркт Беше добър министър и човек, написа премиерът във Фейсбук Отиде си шегаджията от кабинета на ца...
Почина юристът и бивш министър на вътрешните работи Георги Петканов, съобщи премиерът Бойко Борисов чрез Фейсбук профила си. "С прискърбие научих, че...