Всичко за Георги Петканов

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Почина Георги Петканов

Почина Георги Петканов

Почина юристът и бивш министър на вътрешните работи Георги Петканов, съобщи премиерът Бойко Борисов чрез Фейсбук профила си. "С прискърбие научих, че...

01 май | 12:10
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