Почина един от най-успешните кметове у нас
Георги Младенов трансформира село Лозен
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Георги Младенов трансформира село Лозен
Спортистът е кандидат в две листи на Патриотичната коалиция ВОЛЯ и НФСБ
Георги Младенов е бил освободен от длъжността селекционер на мъжкия национален отбор по баскетбол. Това съобщиха от Българската федерация по баскетбол...
Националният не е изтрезвител, избухна селекционерът Трима баскетболни национали бяха извадени от състава за пиянски изцепки. Селекционерът Георги Мл...
Навремето "сини" и "червени" празнувахме заедно, спомня си Жоро Младенов
София. Новият селекционер на националния отбор за мъже Георги Младенов обяви разширения състав на тима, с който ще започне подготовка за квалификациит...
София. Георги Младенов е новият селекционер на мъжкия национален отбор на България. Легендата на баскетбола ни ще води отбора в квалификациите това ля...
Благоевград. Георги Младенов започва работа като консултант на "Академик" (Благоевград), който играе във второто ниво на родния баскетболен шампионат...
Стара Загора. Ръководството на "Берое" би шута на треньора Георги Младенов. Изп. директор на клуба Васил Кифев обяви, че отборът се отказва от услугит...