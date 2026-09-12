Георги Михайлов се отказва от имунитета си
Това се случва по искане на главния прокурор
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Това се случва по искане на главния прокурор
Не считам, че съм нарушил законите на Република България, каза червеният депутат
За пръв път обсъждаме изключването на химиотерапията при лечението на ракаСлед революцията в онкохематологията пациенти вече живеят по 20-30 г., казва...
Наследник на царски офицер разбира мрачна истина за шпионаж след десетилетия
София. Георги Михайлов е един от най-добрите познавачи и изследователи на дейността на Държавна сигурност. Преди да разкажем няколко истории от служби...