Лора Крумова с горещ коментар за Джак Спароу на Нова
Разказа спомени за двама легендарни водещи
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Разказа спомени за двама легендарни водещи
Водещата разкри без заобикалки и хубавите, и лошите страни и на двамата
Вицепрезидентът Илияна Йотова бе сред дошлите да изпратят известния български журналист
Политическите му интервюта бяха като боксов мач, разказва екранната партньорка на журналиста
Коритаров не се е чувствал добре при последната си поява
Журналистът до последно бе на екран
Ще направи опит да се бори с корупцията и да демократизира Република Северна Македония, казва Георги Коритаров
София. Неизвестен наряза и четирите гуми на автомобила на журналиста Георги Коритаров, предаде "Блиц". Водещият в ТВ+ бил паркирал опела си пред теле...
Тв-водещият Георги Коритаров ще се завърне в ефира на бТВ на 7 септември, съобщиха от медията. Тогава от 17:00 часа стартира новият сезон на предаван...