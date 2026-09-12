Фиктивни зеленчукопроизводители по пазарите у нас
По пазари и тържища е пълно с фиктивни производители, които предлагат зеленчуци и плодове. А на практика те обикалят борсите и купуват стока от истинс...
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По пазари и тържища е пълно с фиктивни производители, които предлагат зеленчуци и плодове. А на практика те обикалят борсите и купуват стока от истинс...
В мобилните екипи от митничари, данъчни и инспектори от Българската агенция за безопасност на храните да има и агрономи. Защото те са наясно колко е с...
Благоевград. С надежда излязоха от срещата си със земеделския министър Димитър Греков и екипа му зеленчукопроизводители от Пиринския край. В понеделни...