Среща с Ботев променя съдбата на Георги Измирлиев
Дядо попе, виж как се мре за България, били последните думи на комитата
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Дядо попе, виж как се мре за България, били последните думи на комитата
Ученици в Благоевград видяха автентични униформи от времето на Априлското въстание на български войводи и революционери при честването на 165 години о...
Изключват го от Семинарията в Одеса заради връзки с руски революционери Заедно с Ботев възраждат комитетите след смъртта на Левски През 2016 г. отбе...
Благоевград. Думите на Георги Измирлиев „Колко сладко е да се умре за свободата на Отечеството" прозвучаха в понеделник в Благоевград по повод 163 год...
Благоевград. 162 години от рождението на българския революционер Георги Измирлиев-Македончето се навършват днес. Община Благоевград ще отбележи годишн...