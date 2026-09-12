Всичко за Георги Измирлиев

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Отдават почит на Македончето

Отдават почит на Македончето

Благоевград. 162 години от рождението на българския революционер Георги Измирлиев-Македончето се навършват днес. Община Благоевград ще отбележи годишн...

21 април | 10:00
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