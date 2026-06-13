Адвокатът на Джопето иска 3-месечно наказание
Бившият юрист на ЦСКА Радостин Василев ще защитава правата на Георги Георгиев - Джопето, който бе уличен в употреба на допинг. Адвокатът се надява сан...
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Бившият юрист на ЦСКА Радостин Василев ще защитава правата на Георги Георгиев - Джопето, който бе уличен в употреба на допинг. Адвокатът се надява сан...