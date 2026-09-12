Отменено е решението линейките да връщат болните след отказ от хоспитализация
София. Отменено е решението, задължаващо екипите на "Бърза помощ" да връщат по домовете им пациентите с отказана хоспитализация. Това заяви в ефира на...
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София. Отменено е решението, задължаващо екипите на "Бърза помощ" да връщат по домовете им пациентите с отказана хоспитализация. Това заяви в ефира на...
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Не може едно джипи да взема 4000 лева, а нашите - по 1000, казва д-р Георги Гелев София. Смъртта на млада жена взриви системата на Бърза помощ. Здрав...