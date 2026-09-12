Увеличиха присъдата на Жоро Инкасото
Пловдив. Пловдивският апелативен съд увеличи с 4 години присъдата на охранителя Георги Енев, който миналато лято задигна 1,5 млн. лева от инкасо авто...
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Пловдив. Пловдивският апелативен съд увеличи с 4 години присъдата на охранителя Георги Енев, който миналато лято задигна 1,5 млн. лева от инкасо авто...
Пловдив. Пловдивският апелативен съд увеличи с 4 години наказанието, наложено на подсъдимия Георги Енев, и сега то възлиза на 12 години лишаване от св...
Мълчи за парите, взимат му мотопеда
Пловдив. Георги Енев, по-известен като Жоро Милионера, който е подсъдим за кражбата на 1,5 млн. лева, се призна за виновен в съда днес. Делото тръгна...
Охранителят Георги Енев, който е задържан за кражбата на 1,4 милиона лева от инкасо автомобил на фирма "G4S Securе Solution", вече има повдигнато обви...