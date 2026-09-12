Всичко за Георги Чапкънов

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Ловецът на характери

Ловецът на характери

"Най-трудно в един портрет е да изкараш характера на човека, да уловиш неговото излъчване", казва Георги Чапкънов. Маестрото на длетото обаче е баш ма...

24 юли | 5:25
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Чапа вае образа на Худяков

Чапа вае образа на Худяков

През есента у нас ще има концерти на именитите певци, покорили половината святШефът на световноизвестния виенски казашки хор ще позира на големия скул...

03 март | 20:40
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