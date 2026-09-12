Чапа: Българите сме проклети хора
Ако не беше Людмила Живкова, "Слънцето" на НДК нямаше да го има, разказва Георги Чапкънов
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Ако не беше Людмила Живкова, "Слънцето" на НДК нямаше да го има, разказва Георги Чапкънов
Получил хипертонична криза
Георги Чапкънов в готов с бюст паметник за стогодишнината на великия режисьор
Големият скулптор Георги Чапкънов и поетът Иван Тенев му отпуснаха края като госпожицата
Двуметровият паметник е за центъра на Троян
Константин дължал пари и взимал наркотици
Професор Георги Чапкънов създаде картина за църквата в Рупите
Големият художник почерпи за ЧРД
Новата пластика на големия скулптор е за Спортната академия „Васил Левски“
Големият художник откри изложба край Дунав
Не ме е блазнило да остана някъде по света – по-добре тук да си оставя кокалите, казва прочутият скулптор
Арт гилдията чества 90 години от рождението на великия сладкодумник
Гледаме творби на Ан дьо Колбер Христофоров, Милена Йоич и Георги Чапкънов в експозицията “Среща”
Кражбата извършена пред мъж, който невъзмутимо си налива вода
"Най-трудно в един портрет е да изкараш характера на човека, да уловиш неговото излъчване", казва Георги Чапкънов. Маестрото на длетото обаче е баш ма...
През есента у нас ще има концерти на именитите певци, покорили половината святШефът на световноизвестния виенски казашки хор ще позира на големия скул...
Банкя събра Дечко Узунов и Светлин Русев
Галерия "Графит" показва живопис, пластики и рисунки на професора от 23 юли до 6 август
Ако мисля доброто на внуците си, ще им кажа да се пръждосват по света, признава Георги Чапкънов