Гребците Василев и Божилов трети в Б финал
Трето място в Б финал на двойки скул на олимпиадата в Рио зае българската двойка Кристиян Василев и Георги Божилов. В така наречения малък финал се р...
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Трето място в Б финал на двойки скул на олимпиадата в Рио зае българската двойка Кристиян Василев и Георги Божилов. В така наречения малък финал се р...
Георги Божилов и Кристиян Василев се класираха за полуфиналите на двойка скуп на олимпийския турнир по гребане в Рио. Българската двойка завърши на вт...
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