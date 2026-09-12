Гешев гони колегата си хулиган от Плевен
Разглеждането на искането се насрочва за заседание на Прокурорската колегия за 22 юли.
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Разглеждането на искането се насрочва за заседание на Прокурорската колегия за 22 юли.
Съдът не намери основания, че Георги Асенов ще се укрие или ще извърши ново престъпление
"Знаете ли кой съм аз, бе? Ще видите какво ще ви се случи, аз съм прокурор!", крещял той
Георги Асенов е сред звездите на Модната фиеста