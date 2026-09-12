И Македония била мост между Изтока и Запада
В скопие Папа Франциск разговаря първо с президента Георге Иванов
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В скопие Папа Франциск разговаря първо с президента Георге Иванов
Македонският президент Георге Иванов отмени в петък амнистията на 22-ма политици, уличени в корупция и злоупотреби, която предизвика бурно недоволство...
Спорят дали сам си докара белята, или му скроиха шапка Македонският президент успя с една амнистия да хвърли страната в хаос Президентът на Македони...
В поредна нощ на протести хиляди македонци излязоха по улиците срещу решението на президента Георге Иванов да амнистира десетки политици, свързани със...
Председателят на парламента в Скопие подписа за изборите на 5 юни след трета нощ на протести Македонският президент Георге Иванов съобщи, че няма да...
Трета поредна нощ привърженици на опозицията протестираха в Скопие срещу решението на македонския президент Георге Иванов да амнистира политици, които...
Десетки са ранени и най-малко 12 души са задържани по време на протестите срещу македонския президент Георге Иванов. Причина за общественото недоволст...
Групи протестиращи превзеха и опустошиха кабинета на македонския президент Георге Иванов. Полицията успя да пръсне демонстрантите пред македонския па...
Премиерът Бойко Борисов проведе телефонен разговор с президента на Република Македония Георге Иванов. Двамата обсъдиха изострения проблем с бежанците...
От началото на мигрантската криза Република Македония разчита само и единствено на собствения си ресурс. Помощта от ЕС закъснява. Това каза македонски...
Македонският президент Георге Иванов напълно поддържа инициативите за изграждане на взаимно доверие между България и Македония. Това се казва в съобще...
Скопие. Бях и ще остана президент на всички граждани. Това заяви Георге Иванов, който бе преизбран за президент, в предизборния щаб на управляващата п...
Скопие. Управляващата власт в Македония остава на власт. Македонските консерватори спечелиха трети мандат на изборите две в едно в неделя. Георге Ива...
Скопие. Настоящият президент на Македония Георге Иванов убедително поведе на изборите в страната, като след близо 100% преброени гласове събра над 51%...
Скопие. Македонският президент Георге Иванов ще се кандидатира за втори президентски мандат. Той е приел инициативата на група интелектуалци, които и...