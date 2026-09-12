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Ето'о заби моделка в Генуа

Ето'о заби моделка в Генуа

Нападателят на "Сампдория" Самуел Ето'о се адаптира за нула време в Генуа. Камерунецът пристигна там преди 2 месеца, но вече успя да се замеси в любов...

05 април | 21:20
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