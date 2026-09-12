Отложиха делото за рухването на моста в Генуа, Италия
Архитектът е препоръчвал редовно отстраняване на ръжда и мерки срещу въздействието на мръсния въздух върху бетона
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Архитектът е препоръчвал редовно отстраняване на ръжда и мерки срещу въздействието на мръсния въздух върху бетона
Едмонда Маризо оставила и към 3 млн. евро на болногледачката си
Финансовата полиция ги прибрала за неплатени данъци
От няколко години насам тези животни са станали обичайно присъствие в квартали на Генуа
Част от моста падна през август миналата година, тогава загинаха 43 души
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Генуа. Жертвите от разбилия се кораб в Италия нарасна до 7 души. По всяка вероятност броят им ще се увеличи, съобщиха от местните власти. Тази нощ к...