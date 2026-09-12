Филм от 2010 г. е обявен за най-великия психологически трилър в историята
Филмът спечели четири Оскара и беше номиниран за главната награда в категорията за най-добър филм
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Филмът спечели четири Оскара и беше номиниран за главната награда в категорията за най-добър филм
Някой се страхува аз да стана вицепремиер и министър на вътрешните работи, каза кандидатът на ИТН
Женева. Високотехнологичен премиум седан и концепция на компактен кросоувър, задвижван от горивни клетки, са изненадите на щанда на корейския бранд в...