Изпращат ген. Ненов в последния му път утре
София. Снощи почина зам.-началникът на отбраната генерал-майор Нейко Ненов, съобщиха близките му за "Стандарт". Сбогуването с ген. Ненов ще бъде на...
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София. Снощи почина зам.-началникът на отбраната генерал-майор Нейко Ненов, съобщиха близките му за "Стандарт". Сбогуването с ген. Ненов ще бъде на...