Нови заводи изстрелват наш град. Правят го магнит за младите
Привлича ключови инвеститори в електротехниката, машиностроените и автомобилната индустрия
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Привлича ключови инвеститори в електротехниката, машиностроените и автомобилната индустрия
Шумно парти и пищна церемония
Бизнесмен и директор в ските спечелиха турнира на "Стандарт" Тринадесетото издание на тенис турнира "Лидерите" за купите на "Стандарт" и БФТ завърши...