Официално преброиха 1428 хомосексуални двойки в България
Това става ясно от получените от фондация ГЛАС данни от НСИ
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Това става ясно от получените от фондация ГЛАС данни от НСИ
Лондон. Десетки гей двойки се ожениха на Острова, след като в нощта срещу събота влезе в сила закон, който позволява еднополовите бракове в Англия и У...
Париж. Конституционният съд на Франция постанови, че всички кметове и техните заместници не могат да отказват сключване на брак на еднополови двойки,...